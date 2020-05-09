Neden yükseldi?

+Alkim Kâğıt, 2020 ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket, bu dönemde 85,7 milyon TL satış geliri, 28,3 milyon TL esas faaliyet kârı, 19,5 milyon TL net kâr elde etti. 2019’un ilk çeyreğinde net kâr 6,7 milyon TL idi. İyi gelen bilanço sunucunda Alkim Kâğıt, geçen hafta yatırımcılarına kazandıran hisseler arasında yer aldı.

+RTA Laboratuvarları, yönetim kurulu toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye arttırılmasına, mevcudun oy birliğiyle karar verdi. Hisse, geçen hafta da fiyatı yükselen hisselerden biri oldu.

+Koronavirüs salgınına bağlı olarak gıdaya yönelik artan talep, gıda ve tarım hisselerine olumlu yansımaya devam ediyor. İz Hayvancılık Tarım, Egeli & Co Tarım Girişim, Ekiz Kimya ve Altınyağ, geçen hafta yükselen hisselerden oldu.

Neden düştü?

-Geçen hafta otomotiv sektörü hisselerinde düşüş görüldü. Ford Otosan, Doğuş Otomotiv ve Tofaş Oto hisselerinde kayıplar meydana geldi. Otomotiv şirketlerinin salgın süreci nedeniyle üretime ara vermesi ve ihracatın da olumsuz etkilenmesi, bu düşüşlerde etkili unsurlar arasında gösteriliyor.

–Akçansa, ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin altında 25 milyon TL zarar açıkladı. Şirket, 2019 ilk çeyrekte ve 2019 son çeyrekte sırasıyla 20 milyon TL ve 22 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri ise 2020 ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 düşerek 385 milyon TL oldu. Beklentilerin altında kalan operasyonel sonuçların ardından hisse, geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

-Önceki hafta yükselen hisseler arasında yer alan Halk Sigorta, geçen hafta ise fiyatı en çok gerileyen hisseler arasına girdi.

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