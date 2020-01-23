Niçin yükseldi? Niçin düştü?
Önceki hafta fiyatı yükselen hisseler arasında yer alan Balatacılar Balatacılık, geçen hafta da yükselişini sürdürdü. Hisse yatırımcısına yüzde 58 oranında getiri sağladı.
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Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisseleri, geçen hafta yükselişteydi.
Servet GYO, Sinpaş GYO ve Martı GYO fiyatı en çok yükselen GYO sektörü hisseleri arasında yer aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Viking Kâğıt payları 13 Ocak tarihli işlemlerden 27 Ocak tarihli işlemlere kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek. Haftanın son günü gelen bu haber hisseye yükseliş getirdi.
Borsa İstanbul, Umpaş Holding’den şirket payları üzerindeki olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklama talep etti. Şirket, hisseleri üzerindeki olağandışı fiyat ve miktar hareketliliğine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmadığını kaydetti. Bu haber sonucunda hissenin fiyatı geriledi.
Borsa İstanbul, Batı Çimento hisseleri üzerinde e-işlem sırasında devre kesici uygulaması başlattı. Hisse, geçen hafta fiyatı en çok gerileyen hisselerden biri oldu.
Önceki hafta fiyatı yükselen hisseler arasında yer alan Creditwest Faktoring ve Umpaş Holding geçen hafta ise düşüş hareketi sergiledi.
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