Ocak ayı enflasyon verileri izlenecek
Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2020 yılının ilk enflasyon raporu izlendi.
TCMB, 2020 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 8,2 olarak korudu. Küresel enflasyona ilişkin risklerin dengeli olduğu, küresel enflasyondaki zayıf seyrin gelişmiş ülkelerdeki para politikası duruşunun genişleyici kalacağı beklentilerini güçlendirdiği üzerinde durulduğu görüldü.
Geçen hafta Hazine’nin TLREF’e endeksli yaptığı ihraçta nominal teklif 9 milyar 790 milyon TL olurken, net satışın 2 milyar 147 milyon TL olarak gerçekleştiği izlendi.
İhalede dönemsel faizin ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşmesi dikkat çekti. Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin bileşik faiz oranı yüzde 10,09’a gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faiz oranı yüzde 9,96’ya geri çekildi.
Bu hafta yurtiçinde ocak ayı enflasyon verileri izlenecek. Yılın ilk birkaç ayında dirençli seyredeceği düşünülen enflasyonda aylık yüzde 1,4 artış beklerken yıllık enflasyonun yüzde 12,2’ye yükselmesi öngörülüyor.
Gösterge faiz ise yüzde 10,13’lerde seyrediyor.
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