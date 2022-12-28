Kanser teşhisi ve tedavisinde kullanılan ekipmanlar, yarı mamul bileşenler ve tıbbi cihazların üretimi, diyagnostik ürünler ve koruyucu ekipman üretimi konusunda uzmanlaşan Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz ediliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilen halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesi 19 milyon 900 bin TL’den 23 milyon 850 bin TL’ye yükseltiliyor. Halka arzdan elde edilmesi hedeflenen gelirin yüzde 13’ü Almanya, İngiltere ve diğer yurtdışı pazarda yüksek teknolojili cihazlar, teknoloji transferi, temiz oda ve atık sistemleri gibi yatırımların finansmanında kullanılacak.

YÜZDE 36’SIYLA YENİ FABRİKA KURACAK

Halka arz gelirinin yüzde 36’sı ise kurulması planlanan yeni üretim fabrikası yatırımında değerlendirilecek. Anılan gelirin yüzde 28’i üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımları kapsamında planlanırken, geriye kalan yüzde 23’lük arz geliri ise işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için ayrılacak.

HİSSELER 17.50 TL’DEN HALKA ARZ EDİLİYOR

‘Eşit dağıtım’ yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, Oncosem Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik’e ait 2 milyon adetlik nominal paylar da satışa konu edilecek. Talep toplama tarihinin 28-29 Aralık 2022 olduğu halka arzda hisse payına fiyat 17,50 TL olarak belirlendi.

HİSSELERİN YÜZDE 90’I EROL ÇELİK’E AİT

Yönetim kurulu başkanlığını aynı zamanda şirketin kurucusu da olan Erol Çelik’in yaptığı Oncosem’in hissedarları arasında Lydia Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren EC Yatırımlar Holding ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı bulunuyor. Yüzde 90 hissesi Erol Çelik’e ait olan Oncosem’in yüzde 5 oranındaki payı EC Yatırımlar Holding’e; geriye kalan yüzde 5’lik pay da Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na ait.

Lydia Yatırım Holding, ülke ekonomisine değer katma misyonuyla gayrimenkul, medya, mikro mobilite, sağlık ve yenilebilir enerji başta olmak üzere pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Holding, bu alanda girişimci şirketlere yatırım yapıyor. Yatırım politikasının merkezine ‘sürdürülebilirlik’ kavramını alan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın ise teknoloji, mikro mobilite, spor, sürdürülebilir yenilikçi enerji, sağlık ve sağlık teknolojileri alanında yatırımları bulunuyor.