Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü küresel salgın ilan etmesi ve ABD on yıllık tahvil faizlerinde gözlenen kazanç ile birlikte ons altının aşağı yönlü hareketine devam etti.

Küresel risk iştahındaki daralmalardan geleneksel olarak pozitif etkilenen altının ons fiyatı hafta bazında yüzde 5 civarında değer kaybetti.

Uzmanlar, bunu gerek hisse senetleri piyasasındaki sert satış baskısının likidite ihtiyacını karşılamak için yatırımcıları altın portföyünü azaltmaya yöneltmesi gerekse ekonomik aktivitenin baskı altında olması nedeniyle olası deflasyonist beklentiler ile açıklıyor.

Uzmanlar, teknik açıdan bakıldığında 1.600 doların altında olunmasının ons altın açısından kısa vadede risk yarattığını düşünürken 1.560 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak görülüyor.