Ons altın, 1.900 doların üzerini tekrar test etmeye çalışıyor. Dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin hız kesmesine paralel olarak altının ons fiyatının daha iyimser sayılabilecek bir zeminde hareket ettiği görülüyor.

Piyasa uzmanlarına göre, ons altında fiyatların 1.900 doların üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareket etme eğiliminin güç kazanması beklenebilir.

Ancak ana trendin yönünü yukarı çevirmesi için 1.930-1.935 dolar seviyelerinin kırılması gerektiğine işaret ediliyor.

Bu noktada özellikle teşvik paketine ilişkin haber akışının nasıl şekilleneceğinin kısa vadeli yön arayışında belirleyici olacağı düşünülüyor.

Gram altın tarafında öngörüler ise 480-500 TL bandını işaret ediyor. Yılsonu için 500 TL ve üstü de öngörüler arasında yer alıyor.