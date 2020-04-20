Hemen hemen her bölgeden gelen makroekonomik göstergelerin bozulma sinyalleri vermeye başlaması güvenli liman algısını canlı tutuyor.

Zaman zaman artan kâr satışı baskısı, geri çekilmelere neden olsa da altının ons fiyatı gelen satışları şimdilik 1.700 doların üzerinde karşılamakta çok zorlanmıyor.

1.720 doların altına inilmesiyle kısmen zayıflığın ortaya çıktığı görülüyor. Haftanın son gününde ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin planlar ve koronavirüsün tedavisine yönelik ilaç geliştirmede görülen ilerlemelerle altının ons fiyatı 1.700’ün aşağısını gördü.

Ancak yeni haftada tekrar 1.700 üzerinde hareketler görülebilir. Ons altının yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 1.725, 1.738 ve 1.747 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri.