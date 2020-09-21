Yeni tip koronavirüs salgını birçok ekonomiyi ve işletmeyi oldukça kötü etkiledi. Bu nedenle uzmanlar, yatırımcıların faiz oranlarının bir süre daha düşük kalacağını bildiğine dikkat çekiyor.

Varlık fiyatları yükseldikçe, gelir zorlukları ekonomiyi zorladıkça ve arz yönlü baskılar arttıkça ABD Merkez Bankası FED’in eşi benzeri görülmemiş politikalarının ağırlığının da arttığı vurgulanıyor.

FED sonrası ilk fiyatlamalarda dalgalı bir seyir etkili olurken, belirsizlik vurgusunun da risk iştahını baskılayan bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

Risk iştahında zayıflama görülürken, FED sonrasında dolar da küresel çapta değer kazandı. Dolardaki değer kazanımlarına bağlı olarak ons altın da aşağı yönlü seyir izliyor.

Uzmanlar, 1.920 dolar üzerinde 1.979 ve 2.026 dolar, 1.920 dolar altında ise 1.872 ve 1.824 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini aktarıyor.