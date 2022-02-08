2022’in ilk halka hazırlanan Panelsan’ın halka arz detayları belli oldu. Şirketin talep toplama tarihleri 9-10-11 Şubat. Ek satış hariç paylarının yüzde 25.67’sinin satışa çıkarılacağı halka arz sürecinde pay başına fiyat 10.20 TL olarak belirlendi. Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağın büyük kısmını ek üretim tesisi yapımında kullanmayı planlıyor.

Çatı ve cephe panelleri sektörü kuruluşlarından Panelsan, 9-10-11 Şubat tarihleri arasında talep toplayacak. Halka arzda, şirket paylarının ek satış hariç yüzde 25.67’si, ek satış dahil yüzde 28’i halka arz edilecek. Gedik Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde pay başına fiyat, 10.20 TL olarak belirlendi. Panelsan, halka arzdan elde edeceği kaynağın önemli bir kısmını Kazakistan ve Ankara Polatlı’daki tesislerinde ek üretim hattı kurmayı hedefliyor.

Panelsan, Borsa İstanbul’da PNLSN koduyla işlem görecek. Dağıtılabilir kârın en az yüzde 20’sini nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedefleyen şirket, halka arz sürecinde sabit fiyatla talep toplama ve satış işlemi gerçekleştirecek. Nominal olarak 17.5 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı suretiyle gerçekleştirilecek Panelsan halka arzında, halka arz sonrası şirket sermayesinin 75 milyon olması hedefleniyor.

“Borsa İstanbul’da sektörü temsil eden tek firmayız”

Panelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Recep Kaan Maşlak, halka arz sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

“2022 yılının ilk halka arz olacak şirketiyiz. Ayrıca Borsa İstanbul’da sektörü temsil eden tek firmayız. Bu durum bizim için oldukça değerli. Halka arz düşüncemiz, yeni yatırım yapma isteğimizle başladı. Ankara’da yapılmasını planladığımız yeni sandviç panel hattı yatırımını, halka arz geliriyle finanse etmeyi hedefliyoruz. Halka arz gelirimizin büyük bir kısmını, ek fabrika binasının yapımında ve bu fabrikada kullanılacak üretim hattının satın alınmasında kullanmayı düşünüyoruz. Kalan gelir ile de üretim kapasitesinin artırılması ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyoruz” dedi.

Panelsan Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak da, “Gelecekte, sektörünün vizyon lideri olarak, ISO ikinci 500 listesinden yükselerek ilk 500 listesinde yer almayı, Ar-Ge merkezi ve sektörünü domine eden inovatif yeni ürünleri ile yurtiçi ve global pazarda marka değerimizi yükseltmeyi ve global ölçekte bir üretim şirketi olabilmeyi hedefliyoruz. Hisselerimizin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla birlikte hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız.” dedi.

Panelsan, 2021 yılının ilk dokuz ayını 393.2 milyon TL satış ile tamamladı. Şirketin 2021’in ilk dokuz ayında brüt kârı, yüzde 179 artış ile 66.2 milyon TL’ye yükseldi.