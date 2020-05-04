Politika yapıcılar, ekonomik ve sağlık konuları arasında dengelenmekte zorlanıyor. Tedbir alma ile sağlık sistemleri üzerindeki etki arasındaki iki haftalık gecikme durumu daha da karmaşıklaştırıyor.

Euro/dolar paritesi, mart ayının en yüksek seviyesi olan 1,1147’den gelen günlük azalan trend çizgisinin ötesinde kazançları sürdüremedi. Dört saatlik grafikte 20 ve 100 SMA arasında kalırken, teknik göstergeler pozitif seviyelerden azaldı ve şimdi orta hatlarında dolaşıyor.

Parite, 1,08 seviyelerinde seyir izliyor. Analistlere göre, boğa potansiyeli 1,0960’ın üzerinde bir kırılmada daha açık olurken, düşüş durumu 1,0740 altında bir kırılmada ağırlık kazanabilir.