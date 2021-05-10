Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye’deki dağıtıcısı Penta Teknoloji’nin halka arz süreci tamamlandı. Penta’nın halka arz büyüklüğü 588 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen hafta gerçekleşen talep toplama sürecinde şirket hisselerin yüzde 81’i yurt içi kurumsal yatırımcıya satıldı. Penta hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Penta’nın 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşen halka arzının sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

Buna göre şirketin halka arzında 1 TL nominal değerli pay 32 TL üzerinden ihraç edildi. Şirketin halka arzından toplam dağıtımın nominal değeri 18.3728.752 TL olarak kaydedildi. Böylelikle şirket halka arzdan 588 milyon TL gelir elde etti.

Yıldız Holding: Penta Teknoloji’ye destek olmaya devam edeceğiz

Sonuçlara göre yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsisat yüzde 60 olarak planlanırken, dağıtım yüzde 19 olarak gerçekleşti. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar ise halka arz edilen hisselerin yüzde 81’ini aldı.

Halka arzda yüzde 5 üzerinden pay alan tek yatırımcı yüzde 54,5 ile İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon oldu.

Yıldız Holding açıklamasında, “Holding olarak kurucularından olduğumuz İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu ile hissedarı olduğumuz Penta Teknoloji’ye destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü finansal yapısıyla teknoloji sektöründe büyük bir gelecek vadeden, büyüme ve gelişme hedeflerine inandığımız Penta Teknoloji’nin yatırımcılarından biri olarak, halka arz sonrasında tüm hissedarlarımızla birlikte istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz.” ifadeleri kullanıldı.