Koronavirüs salgını ve ardından yaşanan panik piyasaları derinden sarstı. Son olarak dün akşam ABD borsaları yüzde 10’a varan düşüşler yaşarken, 1987’deki “kara pazartesi”nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı. Nasdaq endeksi yüzde 9,43 düşüşle 7.201,80 puana ve S&P 500 endeksi yüzde 9,92 kayıpla 2.469,38 puana indi.

ABD’deki düşüşün etkisi bu sabah Asya piyasalarında da hissedildi. Asya borsalarında çok sert bir satış dalgası yaşanırken, Japonya’da kayıplar bir ara yüzde 10’lara ulaştı. Avustralya borsasında da yüzde 8’e ulaşan değer kayıpları izlendi. Sonrasında ise endekslerde hafif de olsa bir toparlanma yaşandı ve kayıplar yüzde 6 civarına geriledi.

Koronavirüsün piyasaları ilk vurmaya başladığı 19 Şubat’tan bu yana bakıldığında ise kayıpların çok daha ciddi boyuta ulaştığı görülüyor. Dow Jones yüzde 27 değer kaybederken, Japon Nikkei yüzde 16, Alman Dax ve Fransız CAC 40 yüzde 30, İngiliz FTSE 100 yüzde 31 değer yitirdi. Türkiye’de BIST 100’de yaşanan değer kaybı da yüzde 21 oldu.

NTV’de yer alan habere göre, küresel borsaların toplamına bakıldığında ise değer kaybı 16 trilyon dolara ulaştı.

PETROLDE 1991’DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Piyasalarda yaşanan düşüşten petrol fiyatları da payını aldı. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 28 kayıpla 32.5 dolara gerilerken, bu düşüş haftalık bazda 1991 yılından bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan dün Barclays tarafından ABD’deki müşterilerine gönderilen notta, borsalardaki krizin ABD’nin 2020 büyüme rakamlarını etkileyeceği ve ülke ekonomisinin Nisan ayı itibariyle resesyona girebileceği belirtildi. Goldman Sachs ise müşterilerine gönderdiği bilgilendirme notunda FED’in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda 1 tam puanlık indirime gidebileceğini öngördü.

FED’DEN 1.5 TRİLYON DOLAR

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.

New York Fed’den yapılan açıklamaya göre, banka dün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağladı. Bugün de 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500’er milyon dolarlık likidite sunacak banka, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin yaşandığı piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunmuş olacak.

Bankanın 500 milyar dolarlık 3 ay ve 1 ay vadeli repo işlemleri ayın geri kalanında haftalık olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, banka haftada iki kez gecelik repo operasyonlarıyla en az 175 milyar dolar ve 2 hafta vadeli repo operasyonlarıyla en az 45 milyar dolar sunmaya devam edecek. Söz konusu repo işlemleri 13 Nisan’a kadar devam edecek.