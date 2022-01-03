Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,06 artışla 1.914,57 puana yükseldi. Dolar 13,4390 liradan, euro 15,2760 liradan işlem görüyor.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,91 puan değer kazanarak 1.914,57 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,03, sanayi endeksi yüzde 2,86, hizmetler endeksi yüzde 3,51 ve teknoloji endeksi yüzde 2,95 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95’i yükseldi, 4’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Şişecam oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle karışık bir seyir izlediğini belirterek, piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 ve 1.790’ın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altının onsu 1.827 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 115,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,4390 liradan, avro 15,2760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.827 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 78,7 dolardan işlem görüyor.