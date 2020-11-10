Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 1.231,79 puana yükseldi. Dolar/TL 8,27 liradan, Euro/TL 9,75 liradan satılıyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,25 puan değer kazandı.

Dün 1.231,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 8,66 puan ve yüzde 0,70 azalarak 1.222,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.218,83, en yüksek 1.237,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63’ü yükseldi, 34’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Turkcell, Pegasus ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.875,45 dolar seviyesinde *

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1797, sterlin/dolar paritesi 1,3239 ve dolar/yen paritesi 105,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,27 liradan, Euro 9,75 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.875,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artışla 43,1 dolardan işlem görüyor.