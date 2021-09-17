Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 1.418,53 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35’i yükseldi, 54’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Tüpraş, Yapı Kredi ve Koza Altın oldu.