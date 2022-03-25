Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 2.175,51 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 2.175,51 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,30 azalışla 2.412,04 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi de günü düşüşle tamamlamasına karşın haftalık kapanış rekoru kırdı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 52’si geriledi.

Kardemir (D), Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Karsan Otomotiv ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.​​​​​​​

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel çapta fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki tansiyonun artmasının da risk iştahını törpülediğini söyledi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin kısmen de olsa arttığını ifade eden analistler, haftaya İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey başta olmak üzere ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olacağını bildirdi.

Haftaya uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD’de büyüm ve istihdam raporu, Avro Bölgesinde enflasyon, tüketici güven endeksi, İngiltere’de büyüme dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.958,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.958,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazanımla 928 bin 350 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7964 lira, satışta 14,8557 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,8130 lira, satışta 14,8724 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,92’den, bileşik getirisi de yüzde 26,48’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1008, sterlin/dolar paritesi 1,3193, dolar/yen paritesi de 121,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,80 yükselişle 116,67 dolardan işlem görüyor.