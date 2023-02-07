BIST 100 endeksi, güne 26,33 puan ve yüzde 0,53 kayıpla 4.903,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.484,66, en yüksek 4.903,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,62 azalışla 4.505,34 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 8,29 ve holding endeksi yüzde 8,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,57 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 9,98 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,43, sanayi endeksi yüzde 7,90, hizmetler endeksi yüzde 8,87 ve teknoloji endeksi yüzde 9,40 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 480,76 puan ve yüzde 8,80 düşüşle 4.984,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 96'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri ve en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durduruldu.

Analistler, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dün Borsa İstanbul'daki satıcılı seyrin bugün etkisini artırarak devam ettiğini bildirdi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini söyledi.

Yarın Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de toptan eşya ve stoklarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.400 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altının onsu 1.870 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.870 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 145 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7955 lira, satışta 18,8708 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7960 lira, satışta 18,8713 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,92'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,1990, dolar/yen paritesi de 131,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 yükselişle 81,8 dolardan işlem görüyor.