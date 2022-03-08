Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 2.011,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,83 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 3,05 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,16 puan ve yüzde 0,63 yükselişle 2.258,42 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56’sı prim yaptı, 40’ı geriledi.

Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.

Rusya’dan petrol ithalatına kısıtlama getirilebileceğine ilişkin açıklamalarla yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı, 130 dolar seviyelerini gördü. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün yerel saatle 10.45’te (TSİ 18.45) yapacağı konuşmada Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrole yasak getireceklerini açıklamasının beklendiği bildirildi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Japonya’da büyüme ve Çin’de enflasyonun öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 2.047,50 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.047,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,50 kazançla 939 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,4626 lira, satışta 14,5206 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,2912 lira, satışta 14,3485 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,66’dan, bileşik getirisi de yüzde 25,06’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0886, sterlin/dolar paritesi 1,3127, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6,65 yükselişle 130,07 dolardan işlem görüyor.