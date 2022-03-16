Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 2.088,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,05 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,54 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,43 ve hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,43 puan ve yüzde 0,36 yükselişle 2.339,62 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52’si prim yaptı, 41’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

Veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi’nde enflasyonun öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14’te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 898 bin lira, en yüksek 910 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 898 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 370 milyon 762 bin 188,70 lira, işlem miktarı ise 1.507,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 370 milyon 762 bin 188,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: