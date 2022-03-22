Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 2.188,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59 ve holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,38 ile metal, ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1,40 ve teknoloji endeksi yüzde 1,20 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,46 puan ve yüzde 0,26 yükselişle 2.442,94 puandan kapandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85’i prim yaptı, 11’i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasındaki tutumunun da oynaklığı artırdığını söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, İngiltere’de enflasyon, ABD’de yeni konut satışlarının öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.195 ve 2.220 seviyelerinin direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.913,20 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.913,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazançla 912 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7938 lira, satışta 14,8531 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,8056 lira, satışta 14,8649 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1029, sterlin/dolar paritesi 1,3253, dolar/yen paritesi de 120,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,80 düşüşle 111,60 dolardan işlem görüyor.