1 Mart borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 85,32 puan artarak 5.322,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 21,40 puan ve yüzde 0,41 değer kazancıyla 5.258,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.253,89, en yüksek 5.350,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 artışla 5.322,65 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 85,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,42 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,13 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,05, sanayi endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 1,71 ve teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 102,89 puan ve yüzde 1,79 yükselişle 5.866,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 24'ü geriledi.

Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Oyak Çimento ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ÇİN ETKİSİ

Analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, Çin'de ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere çıkmasının ise risk iştahının canlı kalmasını sağladığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 puanın direnç, 5.200 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

- Altının onsu 1.837,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.837,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,72 kazanımla 1 milyon 130 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8519 lira, satışta 18,9275 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8515 lira, satışta 18,9270 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,49'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0652, sterlin/dolar paritesi 1,1980, dolar/yen paritesi de 136,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 yükselişle 83,46 dolardan işlem görüyor.