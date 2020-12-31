Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,22 değer kaybederek yılın son işlem gününü 1.476,72 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,09 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile ticaret oldu.

Yılın son işlem gününde 1.484,37 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.475,00 puanın üzerinde dengelendi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,52 puan ve yüzde 0,40 kayıpla 1.635,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44’ü prim yaptı, 48’i geriledi. Gübre Fabrikaları, Garanti Bankası, Şişecam, Zorlu Enerji ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YENİ YIL HANGİ VERİLERLE BAŞLIYOR? *

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsattı.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak istihdam raporu, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34’e çıkacağı hesaplanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.898,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 artarak 452 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4142 lira, satışta 7,4439 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3353 lira, satışta 7,3647 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,44’ten, bileşik getirisi de yüzde 14,96’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2262, sterlin/dolar paritesi 1,3669, dolar/yen paritesi de 103,01 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,59 azalışla 51,16 dolardan işlem görüyor.