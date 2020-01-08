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Piyasalarda İran gerilimi: Borsa sert düşüşle başladı

Ocak 8, 2020 0 Yorum 68 Okunma
Piyasalarda İran gerilimi: Borsa sert düşüşle başladı

İran’ın Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimi arttırmasıyla borsa güne yüzde 1,46 düşüşle başladı.

BIST 100 Endeksi, güne yüzde 1,46 düşüşle 110 bin 960 puandan açıldı.

Dolar kuru ise yatay seyrini sürdürüyor. Dün 5.95 – 5.97 bandında dalgalanan Dolar/TL, bugünde 5,9769 seviyelerinde işlem görüyor.

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