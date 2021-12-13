BİST-100, rekor kırmaya devam ediyor. Geçen hafta tarihinde ilk kez 2.000 psikolojik seviyesini aşan BİST-100’de; bu rekor önce finans dışı sektörlerdeki sonra bankalardaki yükselişle geldi.

İşlem hacmi ve momentumun korunduğu BİST- 100’ün, dolar bazında 150 dolar seviyesine yöneliminin sürdüğüne değiniliyor.

Uzmanlar; kurun yatay kalması durumunda 2.025- 2.050 seviyelerinde ilk önemli dolar direncinin test edileceğini söylüyor. 1.994 ve 1.980 destek seviyeleri, 2.050 ise direnç seviyesi olarak görülüyor.

Piyasalarda Omicron varyantın çokhızlı yayıldığı ama hafif atlatıldığına dair iyimserliğin fiyatlandığı görülse de uzmanlara göre; aşıların etkisi konusunda kafalarda başka soru işaretleri oluşması durumunda piyasalarda iyimserliğin son bulabileceği de göz ardı edilmemeli. Dengeli portföy önerisi de sürüyor.

PİYASA GÜNDEMİ

13 ARALIK PAZARTESİ

Türkiye’de sanayi üretimi verisi duyurulacak.

14 ARALIK SALI

ABD’de TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

15 ARALIK PERŞEMBE

TCMB, faiz kararını paylaşacak.