Rusya-Ukrayna krizi piyasalara da yansıdı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 azalışla 2.002,75 puana geriledi. Dolar 13,7720 liradan, avro 15,6070 liradan işlem görüyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,31 puan değer kaybetti.

Dün 2.038,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,06 puan ve yüzde 2,11 değer kaybederek 1.995,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.979,94, en yüksek ise 2.013,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,44, sanayi endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 1,65 ve hizmetler endeksi yüzde 1,71 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10’u yükseldi, 89’u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Yapı Kredi, Kardemir (D) ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.900 dolarda, dolar/TL 13,7’de

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,94, bileşik getirisi yüzde 20,93 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 114,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,7720 liradan, euro 15,6070 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.900,2 dolardan, gram altın 0,32 artışla 840 liradan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,2 yükselişle 96,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.