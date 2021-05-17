Geçen hafta piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına odaklandı. TCMB politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 19’da sabit tuttu.

Uzmanlar, 15 Nisan’daki karar notunda yer alan ‘parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talepteki yavaşlatıcı etkilerinin gelecek dönemde görülme beklentisi’ ibaresinin, ‘artık bu etkilerin görülmeye başlandığı’ şeklinde değiştiğini söylüyor.

Notta; enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin dikkate alındığı, enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar mevcut duruşun korunacağı da belirtiliyor.

Bu noktada; ‘belirgin düşüş’ söyleminin muğlak ifade olduğu, hangi orandaki geri çekilmenin ‘belirgin’ olarak ifade edilebileceğinin tartışma konusu haline gelebileceği üzerinde duruluyor.

Uzmanlara göre, gelişmekte olan ekonomilerde faiz artırımlarının hızlanması PPK’nın olası faiz indirimi kararları için risk oluşturuyor.

İki yıllık gösterge faiz ise sınırlı düşüşle yüzde 18’in altına, yüzde 17,94’e geriledi. Mevcut seviyelerin devamı öngörülüyor.