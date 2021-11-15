BİST-100 Endeksi, tarihinin en hızlı yükseliş trendlerinden birinin içinde bulunuyor. Geçen hafta gün içi hareketlerde 1.645’e kadar yükselerek rekor kıran BİST-100 Endeksi’nde, genel itibarıyla olumlu seyrin devam ettiği belirtiliyor.

Bu noktada gelinen seviyeler nedeniyle kâr realizasyonlarının görülebileceği uyarısı da yapılıyor. Uzmanlar; olası geri çekilmelerde ilk olarak 1.610 puan seviyesindeki desteğin takip edileceğini aktarıyor.

Zaman zaman endekste yaşanacak olası kâr realizasyonlarının alım fırsatı verebileceği görüşündeki uzmanlar, hisse ağırlıklı bir portföy dağılımı öneriyor.

Ama seçici olunması gerektiği üzerinde de duruluyor. Yatırımcıların piyasaları öğrenmesinin, riskini doğru bir şekilde yönetmesinin kritik bir öneme sahip olduğu da kaydediliyor. Bu konudaki ayrıntıları giriş haberimizde okuyabilirsiniz.

PİYASA GÜNDEMİ

15 KASIM PAZARTESİ

Türkiye 2021 Ekim bütçe dengesi verisi paylaşılacak.

17 KASIM ÇARŞAMBA

Euro Bölgesi TÜFE verileri duyurulacak.

18 KASIM PERŞEMBE

TCMB, faiz kararını açıklayacak.