2021 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 34 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 40,02 oldu. Bazı fonlar, enflasyonun çok daha üzerinde getiri sağladı.

Biz de 2021’de getiri şampiyonu olan fonların yöneticilerine 2022 beklentilerini ve önerilerini sorduk. Enflasyonun sert bir çıkış yaparak yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiği 2021’de, Türkiye’de yatırım araçlarının performansına bakıldığında, altın, döviz ve hisse senedi getirisiyle öne çıktı.

2021’de BİST-100 Endeksi yüzde 25,80, dolar/TL yüzde 77,67, altının gram fiyatı yüzde 71,85, Euro/TL yüzde 64,82 arttı. Bu alanlara yatırım yapan yatırımcılar kazanç sağlarken fonlar da iyi performans sergiledi.

2021’de yatırım fonları ortalama yüzde 34 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 40,02 oldu. Bazı fonlar, enflasyonun çok daha üzerinde getiri sağladı.

Önümüzdeki süreçte de fonların performansının yüksek olması bekleniyor.

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