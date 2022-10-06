Sasa, Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinin ağustos ayında şirkete ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin karşılanması için 5 milyon 862 bin 426 TL nominal tutarlı hisse senedi alımı yapacak.

Sasa Polyester’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada 6 Ekim 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında yurtdışında ihraç edilen paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerinin 2022 Ağustos ayında şirkete ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin karşılanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.08.2022 tarihli yazılı izinleri kapsamında Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 5 milyon 50 bin TL nominal tutarlı ve Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş’den 812 bin 426 TL nominal tutarlı olmak üzere toplam 5 milyon 862 bin 426 TL nominal tutarlı Sasa Polyester pay senedi alımı yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Şirket alım işlem fiyatına ilişkin SPK talimatları uyarınca işlem tarihinden önceki iş gününden itibaren geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarına ortalamasına en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen baz fiyatın yüzde 20 altında hesaplama yöntemiyle belirlenen 54,72 TL’den yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

KAP açıklamasında yapılacak geri alım işlemleri için azami fon tutarının, 21 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenen 500 milyon TL’lik mevcut geri alım limitinden ayrı olarak, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere 320 milyon 791 bin 951 TL olarak belirlenmesine karar verildiği ifade edildi.