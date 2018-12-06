Son çeyrekte en çok hangi bankalar öneriliyor?

Aralık 6, 2018 0 Yorum 128 Okunma
Son çeyrekte en çok hangi bankalar öneriliyor?

Üçüncü çeyrekte banka kârlarını enflasyona endeksli bonolar destekledi.

Son çeyrekte mevduat makası daralabilir, takipteki krediler artabilir, iskontolu bankalar daha iyi performans gösterebilir.

En çok YKB, Akbank, Garanti, Vakıfbank öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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