Borsadaki ve banka hisselerindeki hızlı yükseliş sonrasında hisse seçiminde daha temkinli ve seçici olmanın zamanının geldiği belirtiliyor.

14 kurum 45 hisse için ‘al’ derken en çok BİM Mağazalar, Tüpraş, YKB, Akbank ve T. Şişecam öneriliyor.

Uzun süredir küresel borsalardan ayrışan BİST-100’de son dönemde hızlı yükseliş hareketi yaşandı ve endeks 3.500’ün üzerini gördü.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Makbule Deniz; BİST’in 2022’yi 3.700’ün üstünde tamamlamasını olası görüyor.

Deniz, buna gerekçe olarak son zamanlarda dikkat çeken yabancı alımlarını, TCMB’nin faiz indirimine gitmesiyle negatif reel faiz ortamının devam etmesini ve yerli yatırımcının alternatif yatırım aracı olarak borsaya yönelmiş olmasını gösteriyor.

Makbule Deniz; BİST’te mevcut kurla 200 dolar seviyesini yani yaklaşık 3.650’yi potansiyel olarak görüyor.

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