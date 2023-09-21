5 şirketin sermaye artırımını onaylayan Kurul, 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi. SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kalekim Kimyevi Maddeler'in 345 milyon liralık, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret'in 127 milyon liralık, Çimsa Çimento'nun 810,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvursunu onayladı.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusuna onay verildi. İzmir Fırça'nın sermayesini tahsisli olarak 50 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırması talebi ile Kuvva Gıda'nın 287,1 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda sermaye artırımı talebi onaylandı.



Kurul; Kordsa Teknik Tekstil'in 2 milyar liralık, Türkiye İş Bankası'nın 3 milyar liralık, Setur Servis Turistik AŞ'nin 500 milyon liralık, Bien Finans Faktoring AŞ'nin 300 milyon liralık, Akbank'ın 40 milyar liralık, MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ'nin 4 milyar liralık, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 982,5 milyon lirayla Tam Finans Faktoring, 3 milyar lirayla Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ, 20 milyar lirayla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, 500 milyon lirayla Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ, 500 milyon avro ile Ford Otomotiv Sanayii AŞ yer aldı.

SPK, Fibabanka AŞ Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun 15 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama'nın 3 milyar liralık, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 970 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

- Yeni faaliyet izinleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

"Foneria Portföy Yönetimi AŞ Fongogo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Rota Portföy Yönetimi AŞ 3DOTS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşlarına izin verildi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgeleri onaylandı.

Kurul, "Aktif Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon" ile "Atlas Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu"nun kurulmasına izin verdi.

- İdari para cezaları

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ hakkındaki inceleme sonucunda, Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Işıklar Holding'e 640 bin 442'şer liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

LDR Turizm AŞ (LIDER) pay piyasasında 20 Nisan-11 Mayıs 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili inceleme sonucunda, 3 isme toplamda 4 milyon 38 bin 130 lira, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ hakkındaki inceleme sonucunda ise şirkete ve 2 isme toplam 209 bin 349 TL idari para cezası uygulanması kararı alındı.

SPK, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ hakkındaki inceleme sonucunda şirkete 209 bin 349 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

- 59 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.