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SPK bülteni yayınlandı: İndeks Bilgisayar'a bedelsiz onayı geldi

SPK İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (INDES) 526 milyon liralık tahsisli iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin pay ihracına onay verdi.

15 Kasım 2023 | 23:18
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SPK bülteni yayınlandı: İndeks Bilgisayar'a bedelsiz onayı geldi

SPK'nın haftalık bülteni yayımlandı. Bültende yeni bir halk yok onayı yok. Sermaye Piyasası Kurulu İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 526 milyon liralık tahsisli iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin pay ihracına onay verdi. Indeks Bilgisayar, daha önce KAP'a yaptığı açıklamada % 234,82142 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığını duyurmuştu.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Nurol Pörtföy Yönetimi AŞ Büyüyen İşletmeler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar lira, Birikim Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar lira, Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon AŞ'nin 1 milyar lira, Garanti Faktoring AŞ'nin 5 milyar 476 milyon lira, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 228 milyon milyar lira, Bilkom Bilişim Hizmetleri AŞ'nin 610 milyon lira, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Metal Oto Ticaret AŞ'nin 150 milyon lira, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 3 milyon lira ve 300 milyon avro borçlanma aracı tahsisi başvurusu onaylandı.

35 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Kurul; "extraforex","excapital", ve "netfxcm" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılarına, Harun Kadri Yarka'ya, Ümit Baş'a, Muhammed Can Karaca'ya, Cemal Bektaş'a ve Abdullah Sevim'e suç duyurularının yapılmasına, 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin 4. fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin uygulanmasına karar verdi.

Tekfen Holding AŞ’nin yeni kurulacak Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim AŞ ünvanlı anonim şirkete devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metni de kurul tarafından onaylandı.


 

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