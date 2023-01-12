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SPK'dan 21 internet sitesi için erişim engeli talebi

SPK haftalık bülteninden... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 39 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

12 Ocak 2023 | 23:00
Son Güncellenme: 12 Ocak 2023 | 23:03
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SPK'dan 21 internet sitesi için erişim engeli talebi
  • SPK haftalık bültenine göre Kurul, İstanbul Varlık Yönetim AŞ'nin 200 milyon lira, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin 500 milyon lira, Deniz Faktoring AŞ'nin 525 milyon lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon lira, Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 700 milyon lira, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2,5 milyar lira, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 3 milyar lira, TEB Finansman AŞ'nin 386 milyon 500 bin lira, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 680 milyon lira ve Fibabanka AŞ'nin 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.
  • Kurul; Ford Otomotiv Sanayi ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişiye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
  • SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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