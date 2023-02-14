SPK'dan deprem bölgesindeki yatırımcılarla ilgili düzenleme

6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan depremlere rağmen ancak Borsada işlemler 8 Şubat'ta durdurulurken, bu arada oluşan yatırımcı mağduriyetlerini telafi edebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu bir dizi tedbir açıkladı.

Buna göre deprem bölgesinde bulunan müşterilerin, depremlerin yaşandığı tarih olan 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verdi.

İlgili düzenleme kapsamında 10 Nisan 2023 tarihine kadar; aracı kurumlarca, portföy büyüklüğü 1 milyon TL ve altında olan müşterilere uygulanacak azami kredi faiz oranının ve kredili olmayan bir alım emri nedeni ile ödemekle yükümlü oldukları tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla aracı kurum nezdindeki

hesaplarında bulunmaması durumunda (temerrüt durumunda) uygulanacak faiz oranının, aracı kurumun vereceği kredinin, kaynak maliyeti dikkate alınarak makul bir seviyede belirlenmesi yönünde tavsiye kararı alınmasına karar verildi.

Aracı kurumların sermaye yeterliliği konusunda kolaylık

SPK aracı kurumların sermaye yeterliliği konusunda da düzenlemelere imza attı.

Buna göre 30 Haziran 2023 tarihine kadar, aracı kurumların hazırladığı sermaye yeterliliği tablolarında, kendi portföylerine alınan pay senetlerine ilişkin pozisyon riski oranının %10 yerine %3 üzerinden, kredi hesabı altında izlenen “Diğer müşteriler” için pozisyon riski oranının ise %8 yerine %4 üzerinden hesaplanacak.

30 Haziran 2023 tarihine kadar, Kredili İşlemler Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca yapılacak genel işlem sınırı hesaplamasında, 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle deprem bölgesinde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere kullandırılan kredilerin dikkate alınmamasına karar verildi.

Daha önce %35 olarak belirlenen başlangıç özkaynak koruma oranı 10 Nisan 2023 tarihine kadar %20 olarak uygulanacak.

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