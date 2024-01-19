Kurul, 21'i gerçek biri tüzel olmak üzere toplam 22 kişiye 195 milyon 659 bin 151 lira idari para cezası uyguladı. SPK, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KZBGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 19 kişiye 195 milyon 449 bin 802 lira para cezası uyguladı. (SPK bülteni için tıklayın)

Öte yandan SPK, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin ilk halka arzdan elde ettiği gelirin kullanım yerlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda ise 2 gerçek 1 tüzel kişiye 209 bin 349 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışından kaldıraçlı işlem yapıldığı belirlenen 58 web sitesine erişim engeli için gerekli hukuki işlemi başlatıldığı kurul tarafından duyuruldu.



