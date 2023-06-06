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SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (RODRG) pay piyasası ile Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ (VANGD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin, 3 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

06 Haziran 2023 | 23:34
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SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı

SPK bülteninde, Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uyguladığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Şükrü Karaca, Samed Kaynacı ve İlhan Öktem'e yarından itibaren başlamak üzere borsalarda altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan SPK, dün de Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik 21 kişiye, 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı almıştı. AA

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