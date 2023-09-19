ARA
Bist 100
7784,01
1,35%
Bist 100
Dolar/TL
27,0222
0,0059%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8885
0,1046%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0681
0,0131%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1678,59
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'den 4 kişiye geçici işlem yasağı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

19 Eylül 2023 | 23:00
0
SPK'den 4 kişiye geçici işlem yasağı geldi

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 4 kişiye yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 20 Eylül itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. SPK açıklaması için tıklayın

0
  • GMTAS 10,28 -4,64% DETAY
  • GLRYH 10,48 -4,81% DETAY
  • AVHOL 84,35 -5,06% DETAY
  • HTTBT 57,85 -5,32% DETAY
  • TRILC 16,34 -5,55% DETAY
  • INGRM 486,5 -9,99% DETAY
  • SRVGY 300,5 -9,98% DETAY
  • ANGEN 19,32 -8,17% DETAY
  • BRSAN 720,5 -7,63% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 1678,59 0,04%
  • ALTIN ONS 1932,11 0,01%
  • BIST 100 7784,01 1,35%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0222 0,0059%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8885 0,1046%
  • EURO/USD 1,0681 0,0131%
  • INGILIZ STERLINI 1,2392 0,00081%
  • JAPON YENI 147,765 -0,062%
  • KANADA DOLARI 1,34451 -0,02417%
  • RUS RUBLESI 97,501 1,1936%
Günün En Çok Okunanları
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Kovid-19'dan daha öldürücü: Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsü nasıl bulaşıyor, belirtileri neler?
Kovid-19'dan daha öldürücü: Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsü nasıl bulaşıyor, belirtileri neler?
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
İstanbul su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (19 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (19 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
ABD ordusu kayıp F-35'in yerini buldu
ABD ordusu kayıp F-35'in yerini buldu
İşte dünyanın en değerli spor takımı ve listenin ilk 15'İ
İşte dünyanın en değerli spor takımı ve listenin ilk 15'İ
EPDK Başkanı Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyonu sayısını açıkladı
GERİ
İLERİ
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Kovid-19'dan daha öldürücü: Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsü nasıl bulaşıyor, belirtileri neler?
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
İstanbul su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (19 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Kovid-19'dan daha öldürücü: Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsü nasıl bulaşıyor, belirtileri neler?
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
İstanbul su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (19 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
ABD ordusu kayıp F-35'in yerini buldu
Kovid-19'dan daha öldürücü: Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsü nasıl bulaşıyor, belirtileri neler?
Üç yılda üç milyar TL yatırım hedefi koydu
İstanbul su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (19 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
ABD ordusu kayıp F-35'in yerini buldu
İşte dünyanın en değerli spor takımı ve listenin ilk 15'İ
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL