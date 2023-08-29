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SPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

29 Ağustos 2023 | 00:49
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SPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağı geldi

SPK bültenine göre, Kurul, Konya Çimento Sanayii AŞ (KONYA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (PKART) pay piyasasında ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 29 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK açıklaması için tıklayın

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