ARA
Bist 100
5080,71
0,18%
Bist 100
Dolar/TL
18,8689
-0,027%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0131
0,0125%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0606
0,0292%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1107,33
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • SPK'den "foreks" işlemleri ile ilgili açıklama

SPK'den "foreks" işlemleri ile ilgili açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu, foreks olarak bilinen kaldıraçlı işlemler nedeniyle yatırımcıların mağdur edildiği yönündeki ihbar ve şikayetlerin arttığını belirterek, işlemlerin yalnızca yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapılabildiğini duyurdu.

23 Şubat 2023 | 13:27
0
SPK'den "foreks" işlemleri ile ilgili açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamada, ''Son zamanlarda, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı telefon hatlarından aranarak kamuoyunda 'foreks' olarak bilinen kaldıraçlı işlemler üzerinden yüksek getiri elde edileceği vaadinde bulunulduğu bildirildi.

Bahse konu işlemler için yurt içi banka hesaplarına para gönderilmesinin istendiği aktarılan açıklamada, kurulca yetkilendirilmeyen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlemler sonucunda yatırımcıların mağdur edildiği yönündeki ihbar ve şikâyetlerin arttığı vurgulandı.

Açıklamada, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye'de yerleşik yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerin yalnızca kurul tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapılabildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluş listesine 'https://spk.gov.tr/kurumlar/yatirim-kuruluslari/araci-kurumlar', 'https://spk.gov.tr/kurumlar/yatirim-kuruluslari/bankalar' adreslerinden ulaşılabilir. Kurulumuzca yetkilendirilen kuruluşlar dışındaki kişiler tarafından Türkiye'de yerleşik yatırımcılara yönelik kaldıraçlı işlemler yaptırılması izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunu oluşturmaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109. maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Kurulumuzca yapılan denetimler neticesinde, sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların yanı sıra, gerek söz konusu faaliyetin tanıtımını/reklamını yaparak gerek kendisine ait ve/veya yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarını ve/veya telefon hatlarını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunun icrasını kolaylaştıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır."

Ayrıca, Türkiye'de yerleşik yatırımcılara yönelik izinsiz kaldıraçlı işlemler yaptırıldığı tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için SPK gerekli hukuki işlemler yapıldığı bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, yatırımcıların mağdur olmamaları ve yaptırıma maruz kalmamaları için kaldıraçlı işlemleri yalnızca Kurulumuzca yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapmaları; bahse konu nitelikteki telefon aramalarına itibar etmemeleri ve bu yöndeki şikayetleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapmaları konusunda gerekli dikkati ve özeni göstermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1107,33 0,01%
  • ALTIN ONS 1825,32 0,03%
  • BIST 100 5080,71 0,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8689 -0,027%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0131 0,0125%
  • EURO/USD 1,0606 0,0292%
  • INGILIZ STERLINI 1,2035 -0,06892%
  • JAPON YENI 135,227 0,206%
  • KANADA DOLARI 1,35456 -0,07746%
  • RUS RUBLESI 75,686 0,3261%
Günün En Çok Okunanları
Sahilde bulunan gizemli küre Japonya'nın gündemine oturdu
FED tutanakları neler söylüyor?
FED tutanakları neler söylüyor?
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
BIST 100'de gün sonu rakamları: Hangi veriler takip edilecek?
BIST 100'de gün sonu rakamları: Hangi veriler takip edilecek?
11 uzmandan olası İstanbul depremi yorumu: Hangi isim ne diyor?
GERİ
İLERİ
Sahilde bulunan gizemli küre Japonya'nın gündemine oturdu
FED tutanakları neler söylüyor?
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
FED tutanakları neler söylüyor?
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
BIST 100'de gün sonu rakamları: Hangi veriler takip edilecek?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL