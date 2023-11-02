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SPK'nın haftalık bülteni yayınlandı: İşte alınan kararlar

SPK'nın haftalık bülteni yayınlandı. Bültende yeni bir halka arz yer almadı. İşte bültende yer alanlar:

02 Kasım 2023 | 23:03
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SPK'nın haftalık bülteni yayınlandı: İşte alınan kararlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 13 milyon 500 bin liralık tahsisli pay ihracına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Özgün Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 650 milyon lira, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyar lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar lira, Marka Mağazacılık AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 2 milyar lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ'nin 3 milyar 500 milyon lira, Fina Holding AŞ'nin 4 milyar lira, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 50 milyon dolar ve Değer Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon lira borçlanma aracı tahsisi başvurusu onaylandı.

PARA CEZALARI

Kurul; Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'ye 640 bin 442 lira, Yusuf Şenel, Uğur Yiğit ve Ziya Akbaş'a iki ayrı sebepten sırasıyla; 1 milyon 119 bin 288 lira, 98 bin 194 lira ve 98 bin 194 lira, Naturel Yenilenebilir Enerji AŞ'ye 478 bin 846 lira, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 942 bin 65 lira, Ali Gökhan Öztürk ve Muhittin Behiç Harmanlı'ya 872 bin 282 lira, Savaş Atanur Kazaz ve Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu'ya 121 bin 19 lira, GCM Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 569 bin 783 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nın 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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