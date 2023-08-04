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SPK onayladı: 3 yeni halka arz geliyor

3 yeni halka arz geliyor... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim, Tatlıpınar Enerji Üretim ve Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret'in halka arzını onayladı.

04 Ağustos 2023 | 08:44
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SPK onayladı: 3 yeni halka arz geliyor

SPK haftalık bültenine göre kurul, İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin pay başına 19 liradan, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin 22,50 liradan, Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 27,20 liradan ilk halka arzını onayladı.

SPK ayrıca Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 614 milyon 380 bin lira, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 121 milyon 550 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Huzur Faktoring AŞ'nin 100 milyon lira, İnfo Yatırım ve Gayrimenkul Değerler AŞ'nin 770 milyon lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 1 milyar lira, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon lira, Turkish Bank AŞ'nin 150 milyon lira, Hektaş Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, QNB Finansbank AŞ'nin 10 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

6 KİŞİYE PARA CEZASI

Kurul, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 5 kişiye, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ (BRKO) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan 06.01.2022 tarihli ihracat çalışmalarına ilişkin özel durum açıklaması ve 31.03.2022 tarihindeki finansal rapor açıklaması öncesinde ve sonrasında BRKO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 1 kişiye idari para cezası uygulanmasına, ''https://indfonyonetimi.com'' internet sitesine erişimin engellenmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kurul, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından ‘‘Levent Varlık Kiralama Anonim Şirketi’’ unvanlı bir varlık kiralama şirketinin kuruluşuna ilişkin hazırlanan esas sözleşme metnine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.


 

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