Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Sun Tekstil’in halka arzına ilişkin, “İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük ve en kurumsallaşmış tekstil sanayi şirketlerinden biri pozisyonuyla güçlü biçimde yolumuza devam ederken, büyüme yolculuğumuzdaki doğal akışın bir parçası olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız.” dedi.

Ünlütürk, Sun Tekstil’in halka arz öncesi, halka arz, büyüme, yatırım, istihdam ve ihracat hedeflerine ilişkin çevrim içi düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, aslında halka arz ettikleri iki şirket bulunduğunu, birinin Sun Tekstil, diğerinin ise Ekoten olduğunu bildirdi.

Ünlütürk, “Sun Tekstil ana şirket, altında 2 tane bağlı şirketi var, biri Sun Textile UK, diğeri ise Ekoten. Sun Tekstil, Ekoten’in yüzde 94,5’inin sahibi, bugüne kadar da ortaklık yapısı hep aile bireylerinden oluşuyordu.” diye konuştu.

Sun Tekstil ve Ekoten’in faaliyetlerini anlatan Ünlütürk, tasarıma önem verdiklerini, iş modellerinin tamamen tasarım ve hızlı modaya yönelik olduğunu kaydetti.

Ünlütürk, ayda 3 milyon adet giysi ürettiklerini aktararak, Sun Tekstil’in İSO 500’de 272’nci, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına göre de 22’nci sırada yer aldığını bildirdi.

Yönetim kurulunda yüzde 83 oranında kadınların bulunduğuna işaret eden Ünlütürk, “Ürünlerimizin yüzde 96’sını ihraç ediyoruz. Geçen yıl ciromuz 2,2 milyar TL’den fazla oldu. FAVÖK oranımız da yüzde 17,4 olarak gerçekleşti. 1.700’den fazla çalışanımız var ve çalışanlarımızın yüzde 47’si kadın.” diye konuştu.

Ünlütürk, tedarik zincirinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, Sun Tekstil ile Ekoten arasındaki ilişkinin gerçek anlamda piyasa şartlarına göre belirlenen ticari bir ilişki olduğunu kaydetti. Ünlütürk, “Sun Tekstil, Ekoten’den kumaşlarının yüzde 25’ini alıyor. Ekoten de satışının sadece yaklaşık 20-25’ini Sun Tekstil ile yapıyor. Her iki şirketin de yurt dışına direkt ihracatı var.” dedi.

Her ay müşterilere 1.500’den fazla yeni tasarım yaptıklarını, bu tasarımları müşterilere sunduktan sonra 4-5 hafta içerisinde ürünleri müşterilere ulaştırdıklarını aktaran Ünlütürk, her yıl 5 bin 300 grafik tasarımı yaptıklarını, buradaki kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dijitalleşmeye verdikleri öneme işaret eden Ünlütürk 2010 yılında devlet destekli olarak bir AR-GE departmanı kurduklarını, teknik tekstil konularında yoğun şekilde çalışıldığını söyledi.

Ünlütürk, şunları kaydetti:

“İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük ve en kurumsallaşmış tekstil sanayi şirketlerinden biri pozisyonuyla güçlü biçimde yolumuza devam ederken, büyüme yolculuğumuzdaki doğal akışın bir parçası olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız. Hem Sun Tekstil hem de Ekoten için yeni makine alımları, dijitalleşme süreçlerinin geliştirilmesi, daha az su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılması, Almanya veya İtalya’da yeni tasarım ofislerinin açılması ve İzmir’de yeni bir üretim tesisinin kurulması planlarımız var. Ayrıca, önümüzdeki dönemde global pazarlardaki bilinirliğimizi artırmayı ve büyümemizi yeni müşterilerle sürdürmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir şekilde karlı büyüme performansına sahip, 35 yıllık yüzde 100 yerli sermayeli bir tekstil sanayi şirketi olarak, halka açılmanın bu hedeflerimize ulaşmayı güçlü biçimde destekleyeceğine yürekten inanıyorum.”

“Türkiye’nin hazır giyim ihracatının daha da artacağına dair işaretler var”

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk de Türkiye’nin hazır giyim ihracatındaki performans artışının önemine işaret ederek, “Bunun daha da artacağına dair işaretler var. 2020-2021 AB ithalat rakamlarına bakarsak bunu net şekilde görebiliyoruz. 27 AB ülkesinin dünyadan hazır giyim ithalatı söz konusu yılların geçişinde yüzde 22 azaldı. Buna karşılık Türkiye’den yaptığı ithalat ise yüzde 14 arttı. Aynı dönemde Sun Tekstil, yüzde 30,6 ihracatını artırmayı başardı. Bunun altındaki en önemli dinamikler AR-GE, tasarımımızın gücü, yarattığımız katma değer ve kalıcı iş birliklerimiz…” şeklinde konuştu.

Ünlütürk, net ihracatçı konumunda olan bir şirket olduklarını, yarattıkları AR-GE ve tasarım sayesinde özellikle Ekoten’de Türkiye’deki örme kumaş ortalama ihraç fiyatı 7,5 dolardayken, bunu Ekoten’de 11,5 dolar seviyesine çekmeyi başardıklarını, Sun Tekstil’de ise örme hazır giyiminde İspanya pazarında yaklaşık 22 dolarlık, İngiltere pazarında ise yaklaşık 24 dolarlık ortalama kilogram ihraç fiyatı bulunduğunu söyledi.

Sürdürülebilirliği önemsediklerini vurgulayan Ünlütürk, “Binamızın üstünü solar panellerle kapladık. Elektrik ihtiyacımızın yüzde 40’ını solar panellerden kazanıyoruz.” dedi.

Ünlütürk, teknoloji kullanımının her sektörde olduğu gibi tekstil ve giyimde de yoğun olarak arttığını aktararak, “Tekstil sektöründe dijitalleşme ve teknoloji alanında öncülerden biriyiz. Bunun yanı sıra sektörümüz ve firma olarak, artık 20 yıl öncesine göre çok daha zor ve teknoloji gerektiren, teknik tekstil gibi yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine de imza atıyoruz. Dolayısıyla sektörün geleceğinin son derece açık olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Halka arz sürecine değinen Ünlütürk, şunları kaydetti:

“Şirketimizin ödenmiş sermayesi 120 milyon lira. Halka arzımızda 15,6 milyon liralık sermaye artırımı ve 7,8 milyon liralık ortak satışı öngörüldü. Ek talep gelirse de 4,68 milyon liralık ek satış gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte toplam yüzde 17,26’lık halka arz oranı, ek satış ile birlikte 20,71’e yükselmiş olacak. Halka arzda grup çalışanlarımıza yüzde 10 indirimli yüzde yarımlık bölüm ayırdık, küçük bireysel yatırımcılara yüzde 30’luk, yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara yüzde 44,5’lik, kurumsal yatırımcılara da yüzde 25’lik bölüm ayırdık.”

Hisseler için talep toplama işlemleri yarın başlayacak

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz için yaptığı başvuru 28 Nisan 2022’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Hisselerinin yüzde 17,26’sı halka arz edilecek olan Sun Tekstil, fazla talep gelmesi durumunda toplam payı yüzde 20,71’e kadar yükseltebilecek. Hisseler için talep toplama işlemleri 11-12-13 Mayıs 2022’de yapılacak. Pay fiyatı ise 26 TL olarak belirlendi.

Sun Tekstil, halka arzdan elde edeceği geliri, istikrarlı büyümesine katkı sağlayacak yeni tesis ve tasarım ofisi yatırımları ile AR-GE çalışmalarına yönlendirecek.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60’ı yatırım, yüzde 15-20’si işletme sermayesi, yüzde 25-30’u mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve yüzde 3-5’i ise AR-GE çalışmalarında değerlendirilecek. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir karın en az yüzde 30’unun nakit kar payı olarak yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.