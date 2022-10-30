Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki şirketler çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime bakılarak seçiliyor.

Bu endeksteki 63 şirketin 62’sinin pozitif getiriyle tamamladığı 2022’nin başından bu yana, 30 şirket BİST-100’ün ve Sürdürülebilirlik Endeksi’nin üzerinde getiri sağladı.

Borsa İstanbul (BİST) tarafından 4 Kasım 2014’te Türkiye’de ve özellikle BİST şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla BİST-Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturuldu.

BİST’te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketleri içeren bu endeks, söz konusu tarihten itibaren ‘XUSRD’ koduyla, fiyat ve getiri olarak hesaplanıp yayınlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.