Suwen’in halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL oldu. Halka arza 71 bin 659 yatırımcıdan 3,5 kat talep geldi.

Borsa İstanbul’un yeni üyelerinden Suwen’in halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada 13-15 Nisan tarihleri arasında yapılan talep toplama işlemlerinde halka arz fiyatı 18,50 TL olurken, halka arz edilen 23 milyon TL’lik nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

Toplam 71 bin 659 yatırımcıdan, halka arz edilen payların 3,52 katına denk gelen 1,49 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi. Halka arzda yüzde 5’in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.