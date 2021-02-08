Geçen hafta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak 2021 verileri açıklandı. Buna göre, ocakta TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,68 artarken, yıllık enflasyon yüzde 14,97’ye yükseldi.

Piyasa beklentisi enflasyonun aylık yüzde 1,42, yıllık yüzde 14,68 artacağı yönündeydi. Üretici fiyatları da ocakta aylık yüzde 2,36, yıllık yüzde 25,15 yükseldi.

Uzmanlar, enflasyon beklentilerindeki bozulma ve yukarı yönlü risklerin artış kaydettiğinin TCMB kurul kararı ile para ve kur politikası metninde de vurgulandığını söylüyor.

Özellikle ekim ayında yaşanan kurdaki yüksek değer kaybının enflasyon üzerindeki gecikmeli etkisinin 2021’in ilk aylarında da devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu noktada TÜFE enflasyonundaki katılığın, TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu haklı çıkardığı görüşü de ağırlık kazanıyor.

TCMB’nin en azından yılın ikinci yarısına kadar politika faizini sabit tutma eğiliminde olabileceği öngörülüyor. Gösterge faiz ise 14,70-14,80 bandındaki hareketini sürdürüyor. 18 Şubat’taki TCMB toplantısında kadar bu seviyelerin devamı öngörülüyor.