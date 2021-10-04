TCMB; politika faizini sabit tutulacağı yönündeki ağırlıklı görüşün aksine 100 baz puan indirerek yüzde 18’e çekti.

TCMB’nin manşet enflasyondan ziyade çekirdek enflasyonu öne çıkarması, hızlı faiz indirimlerine hazırlık olarak değerlendirilse de manşet enflasyonun politika faizinin üzerinde olması nedeniyle, 21 Eylül’deki toplantıda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi daha ağırlıklıydı.

Karar sürpriz olarak değerlendirilirken kurlardaki hareket de bunun göstergesi oldu. TL’deki kayıplar hızlanırsa, çekirdek enflasyonda yılın son aylarında beklenen düşüş trendinin sınırlanabileceği ve gerçekleşmeyebileceği uyarısında bulunuluyor.

Uzmanlara göre; TCMB’nin çekirdek kalemler dışında kalan enflasyondaki yükselişin geçici olduğu konusunda piyasaları ikna etmesi, küresel risk iştahının destekleyici olması ve kurların sakin kalması gerekiyor.

Kararın ardından yüzde 19’lara yakın seyreden gösterge faiz, yüzde 18,20’lere geriledi. Faiz indirimlerinin süreceği beklentisiyle yüzde 17-18’lerde dalgalanma öngörülüyor.