ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelen şahin sinyallerle yara alan küresel risk iştahı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı korkusuyla iyice bozuldu.

Dünya borsalarında satışlar yaşanırken altın, gelişmiş ülke devlet tahvilleri gibi emin liman yatırım araçlarına yönelme hızlanıyor.

Bu gelişmeler Türkiye piyasalarını da etkilerken yurtiçinde özellikle 2021 yılsonu bilançoları takip ediliyor. 2021 yılı net kârlarının gelmesiyle şirketlerin 2022’de dağıtabilecekleri temettülere ilişkin beklentiler de oluşmaya başladı.

Temettü (kâr payı), bir şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârı üzerinden (yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonraki dağıtılabilir kâr) şirket ortaklarının pay alma hakkı anlamına geliyor.

Temettü oranı ise şirketin kâr payı olarak dağıttığı toplam tutarın ilgili dönemde elde edilen toplam kârın yüzde kaçına karşılık geldiğini gösteriyor.

Şirketlerden temettü politikalarıyla ilgili açıklamalar da yavaş yavaş gelirken özellikle mart ayında temettüyle ilgili bilgilendirmelerin sıklığı artacak. Borsa ve temettü yatırımcılarının dikkati de bu açıklamalarda olacak.

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