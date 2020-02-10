TSKB’den ihraç
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası piyasalarda 400 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilen tahvilin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko yetkilendirildi.
ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu dahil farklı coğrafyalardaki çok çeşitli yatırımcılardan talep alan ihraç öncesinde Londra, New York ve Boston’da yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirildi.
İhraç, yüzde 45’i yeni yatırımcı olmak üzere, yaklaşık 300 yatırımcıdan talep gördü.
İhraçla ilgili bilgi veren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, şu açıklamaları yaptı: “Dünyanın dört bir yanından çok kıymetli ve prestijli yaklaşık 300 kurumdan talep aldık.
Bu ihraç, uluslararası yatırımcılar nezdinde ülkemize ve TSKB’ye duyulan güvenin göstergesi.”
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