Tüpraş, dün KAP'a Olağanüstü Genel Kurul Kâr Dağıtım Önerisi hakkında açıklama yaptı. Karara göre Tüpraş 2023’te 2. kez temettü ödemesi yapacak.

TÜPRAŞ NE ZAMAN, NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Açıklamaya göre şirket pay başına brüt 7,53 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek. Açıklamaya göre temettü dağıtım tarihi 29 Eylül'de başlayacak. Temettü ödeme tarihi ise 3 Ekim olacak.

KAP'ta dün yer alan açıklama şöyleydi:

- Ortaklara 14.500.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtıma konu 14.500.000.000,00 TL temettünün ve ayrılacak 1.450.000.000,00 TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanması,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 14.500.000.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 7,52545 TL (%752,54), net 6,77290 TL (%677,29) olarak ödenmesi,

- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yapılması; hususlarının toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

